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يونيون برلين يتمسك بمدربه رغم خسارة 11 مباراة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 03:37 مساء
يونيون برلين يتمسك بمدربه رغم خسارة 11 مباراة
أورس فيشر مدرب يونيون برلين خلال إحدى مباريات الفريق (إكس)
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أبدى رئيس نادي يونيون برلين الألماني، ديرك زينغلر، دعمه المدير الفني أورس فيشر على الرغم من تلقي الفريق 11 هزيمة متتالية في مختلف المسابقات التي ينافس بها الفريق.

يونيون برلين يثق في تحسن الوضع
وقال زينغلر، قبل مباراة يونيون برلين المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت غداً السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني: «التساؤلات دارت حول من يجب أن نسند إليه المهمة الصعبة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، وقيادته بشكل يمكنه من حصد النقاط اللازمة للبقاء في «البوندسليغا»، لكننا نرى أن هذا الشخص هو أورس فيشر».

وأشار زينغلر إلى أن «الأمر لا يتعلق بالامتنان للمدرب فيما يتعلق بنجاح حققه في الماضي مع يونيون برلين، وإنما لأن النادي يثق في أنه مدرب رائع، ويمكنه حل هذا الوضع الصعب».

تولى السويسري فيشر تدريب يونيون برلين العام 2018، وقاده للصعود إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى خلال موسمه الأول. وقد حقق الفريق تحت قيادة فيشر خطوات جيدة في الدوري الألماني، وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كذلك حقق يونيون برلين الفوز في أول ثلاث مباريات له في الموسم الحالي، لكنه خسر المباريات الـ11 التالية، من بينها ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.

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وتراجع ترتيب يونيون برلين إلى المركز الخامس عشر في جدول الدوري الألماني. وفي حال استمرار النتائج المتواضعة، قد يتراجع خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

وأثارت كبوات الفريق المتتالية التوقعات حول أن أيام فيشر في منصبه قد تكون معدودة. لكن السويسري نال دعم مسؤولي يونيون برلين، وكذلك اللاعبون.

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