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«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 09:10 صباحا
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
المهاجم ديفيد داترو فوفانا. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي يونيون برلين الألماني انضمام المهاجم ديفيد داترو فوفانا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد إعارة لمدة موسم واحد، وبدأ فوفانا مسيرته الاحترافية في بلاده كوت ديفوار قبل الانتقال إلى مولده النرويجي 2021، وساعد الفريق في التتويج بلقب كأس النرويج للمرة الأولى.

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وبعدها بعامين انتقل فوفانا إلى تشيلسي وشارك في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقال فوفانا تعليقًا على انضمامه إلى يونيون برلين: «الفريق تطور بشكل كبير في الأعوام الأخيرة وهو ما يمنحني حماسًا شديدًا لأكون جزءًا من هذا الفريق في الموسم المقبل»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

وأضاف: «النادي بذل جهدًا كبيرًا ولفترة طويلة من أجلي، والآن أود أن أرد له ذلك عبر تقديم عروض جيدة»، وأنهى يونيون برلين الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الألماني، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

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