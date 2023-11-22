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الهداف التاريخي سواريز: لم أتخيل العودة مجددًا لمنتخب الأوروغواي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 03:06 مساء
الهداف التاريخي سواريز: لم أتخيل العودة مجددًا لمنتخب الأوروغواي
سواريز في لقاء منتخب بلاده الأوروغواي أمام بوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت) 2026
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أكد الهدّاف المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز عقب عودته بعد 11 شهرًا من الغياب مع «سيليستي» غداة فوزه على ضيفه بوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 أنه لم يتخيّل أن يكون مجددًا ضمن عداد منتخب بلاده.

وقال مهاجم برشلونة الإسباني السابق لمنصة الاتحاد الأوروغوياني بعد الفوز على بوليفيا 3-0 في الجولة السادسة من التصفيات «بالنظر إلى الكيفية التي مرّت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لم أتخيل العودة»، حسب «فرانس برس».

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ويدافع سواريز (36 عامًا)، الهداف التاريخي للأوروغواي مع 68 هدفًا، عن ألوان نادي غريميو بورتو أليغري البرتغالي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.

فريق غريميو يعيد الهداف التاريخي للحياة
وتابع «لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي غريميو، تم استدعائي مجددا من أجل أن أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة».

وخرجت الأوروغواي من دور المجموعات في مونديال قطر حيث فشل سواريز في هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب عن صفوفها قبل أن يستدعيه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب.

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