  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا تحسم بطاقة العبور لكأس أوروبا في الرمق الأخير دفاعًا عن اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 05:14 مساء
إيطاليا تحسم بطاقة العبور لكأس أوروبا في الرمق الأخير دفاعًا عن اللقب
مباراة منتخب إيطاليا أمام أوكرانيا في تصفيات كأس أوروبا، 20 نوفمبر 2023. (إنترنت)
alwasat radio

حسمت إيطاليا، حاملة اللقب، بطاقتها إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بتعادلها السلبي الشاق مع مضيفتها أوكرانيا، أمس الإثنين، في مدينة ليفركوزن الألمانية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ودخلت إيطاليا مباراة الجولة الختامية التي أقيمت في ليفركوزن؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي بحاجة إلى نقطة من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة، بعدما ذهبت الأول لصالح وصيفتها إنجلترا، وبالتالي تجنب خوض الملحق الذي كان خلف فشلها في التأهل إلى مونديالي روسيا 2018 ومن بعدها قطر 2022، حسب «فرانس برس».

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
رسميا.. سبالتي مدربا لإيطاليا خلفا لمانشيني

ونجح رجال المدرب لوتشانو سباليتي الذين فازوا، الجمعة، على مقدونيا الشمالية 5-2، وصعدوا إلى الوصافة في إتمام المهمة في ليفركوزن خلال لقاء حبست خلاله الأنفاس حتى صافرة النهاية التي منحتهم بطاقة العبور بـ14 نقطة، مقابل 20 لإنجلترا المتعادلة في مقدونيا الشمالية 1-1، و14 لأوكرانيا التي فشلت في حسم بطاقة التأهل المباشر وستخوض الملحق بفارق المواجهتين المباشرتين عن «أتزوري» بعد خسارتها ذهابًا 1-2.

تغييرات مهمة في الخط الخلفي مع عودة جوفاني
وكان قلب دفاع تورينو أليساندرو بونجورنو الخيار المفاجئ في هذه المباراة المصيرية لإيطاليا، لا سيما أنه لم يخض سابقًا سوى مباراة واحدة بألوان بلاده.

وكانت التغييرات الأهم في الخط الخلفي مع عودة جوفاني دي لورنتسو من الإيقاف للعب بجانب فرانتشيسكو أتشيربي والمتألق مع إنتر فيديريكو ديماركو، فيما لعب جاكومو راسبادوري ونيكولا زانيولو في الخط الأمامي بجانب فيديريكو كييزا وبمساندة من دافيدي فراتيزي في ظل غياب دومينيكو بيراردي بسبب الإصابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي

سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)
شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي

شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في ...
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا

صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم

الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين

قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
ضمن مبادرة حكومة الدبيبة.. توزيع القروض السكنية في 3 بلديات بالجنوب الليبي

ضمن مبادرة حكومة الدبيبة.. توزيع القروض السكنية في 3 بلديات بالجنوب الليبي
تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة

تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة
ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة
ناشط مؤيد لفلسطين يوقف نهائي كأس العالم للكريكت
ناشط مؤيد لفلسطين يوقف نهائي كأس العالم للكريكت
برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي
برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في ...
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 لاعبا في قائمة «كاف» لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023
30 لاعبا في قائمة «كاف» لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023...
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034...
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: ......
السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء
السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء...
الليلة.. براغا «المصراتي» في مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا
الليلة.. براغا «المصراتي» في مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال ......
المزيد
إيطاليا تحسم بطاقة العبور لكأس أوروبا في الرمق الأخير دفاعًا عن اللقب
إيطاليا تحسم بطاقة العبور لكأس أوروبا في الرمق الأخير دفاعًا......
6 قمصان لميسي في مزاد علني بـ10 ملايين دولار
6 قمصان لميسي في مزاد علني بـ10 ملايين دولار...
ديوكوفيتش يخطط لذهبية أولمبياد باريس 2024 بعد لقب «إيه تي بي»
ديوكوفيتش يخطط لذهبية أولمبياد باريس 2024 بعد لقب «إيه تي ......
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا...
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين...
المزيد