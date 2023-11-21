إيطاليا تحسم بطاقة العبور لكأس أوروبا في الرمق الأخير دفاعًا عن اللقب

القاهرة - بوابة الوسط

حسمت إيطاليا، حاملة اللقب، بطاقتها إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بتعادلها السلبي الشاق مع مضيفتها أوكرانيا، أمس الإثنين، في مدينة ليفركوزن الألمانية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ودخلت إيطاليا مباراة الجولة الختامية التي أقيمت في ليفركوزن؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي بحاجة إلى نقطة من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة، بعدما ذهبت الأول لصالح وصيفتها إنجلترا، وبالتالي تجنب خوض الملحق الذي كان خلف فشلها في التأهل إلى مونديالي روسيا 2018 ومن بعدها قطر 2022، حسب «فرانس برس».

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ونجح رجال المدرب لوتشانو سباليتي الذين فازوا، الجمعة، على مقدونيا الشمالية 5-2، وصعدوا إلى الوصافة في إتمام المهمة في ليفركوزن خلال لقاء حبست خلاله الأنفاس حتى صافرة النهاية التي منحتهم بطاقة العبور بـ14 نقطة، مقابل 20 لإنجلترا المتعادلة في مقدونيا الشمالية 1-1، و14 لأوكرانيا التي فشلت في حسم بطاقة التأهل المباشر وستخوض الملحق بفارق المواجهتين المباشرتين عن «أتزوري» بعد خسارتها ذهابًا 1-2.

تغييرات مهمة في الخط الخلفي مع عودة جوفاني

وكان قلب دفاع تورينو أليساندرو بونجورنو الخيار المفاجئ في هذه المباراة المصيرية لإيطاليا، لا سيما أنه لم يخض سابقًا سوى مباراة واحدة بألوان بلاده.

وكانت التغييرات الأهم في الخط الخلفي مع عودة جوفاني دي لورنتسو من الإيقاف للعب بجانب فرانتشيسكو أتشيربي والمتألق مع إنتر فيديريكو ديماركو، فيما لعب جاكومو راسبادوري ونيكولا زانيولو في الخط الأمامي بجانب فيديريكو كييزا وبمساندة من دافيدي فراتيزي في ظل غياب دومينيكو بيراردي بسبب الإصابة.