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ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 08:55 مساء
ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم
«تريزيجيه» يحتفل بالهدف الأول خلال مباراة مباراة مصر وسيراليون الأحد 19 نوفمبر 2023 (فيسبوك)
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أحرز محمود حسن «تريزيجيه» هدفًا في كل شوط ليقود منتخب مصر للفوز بهدفين مقابل لا شيء على مضيفه سيراليون ليواصل صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأحد.

منتخب مصر يحصد العلامة الكاملة
ورفع منتخب مصر رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين فيما تجمد رصيد سيراليون الذي خاض المباراة على استاد صمويل كانيون دو في مونروفيا عاصمة جارته ليبيريا، عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز الخامس.

وأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي في الهدفين، عندما مرر إلى زميله المهاجم مصطفى محمد ليرسل الكرة بكعبه إلى «تريزيجيه» ليضع الكرة أرضية في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 18.

واستغل منتخب مصر طرد تايريس فورنا في الدقيقة 38 ليضاعف النتيجة عبر تسديدة تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من صلاح في الدقيقة 62.

كان منتخب سيراليون الأخطر في الشوط الأول على الرغم من النقص العددي، حيث رد القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي تسديدة قوية في الدقيقة 30، وخرج الحارس محمد الشناوي من مرماه بعدها بسبع دقائق ليبعد الكرة من أمام أحد مهاجمي سيراليون.

لكن في الشوط الثاني تحكم منتخب مصر أكثر في إيقاع المباراة وأنقذ الدفاع تسديدة لمصطفى محمد من على خط المرمى في الدقيقة 78.

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وتوقفت المباراة بضع دقائق بعد اجتياح بعض الجماهير الملعب من أجل مصافحة محمد صلاح ليحتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل ضائع تألق خلالها الشناوي ودافع عن مرماه ببسالة بتصديه لتسديدة قوية على مرتين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعدها أبعد ضربة رأس من مدى قريب عن مرماه.

وفي المجموعة ذاتها تلتقي جيبوتي مع غينيا بيساو غدًا الإثنين فيما تستضيف إثيوبيا منتخب بوركينا فاسو بعد غد الثلاثاء.

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