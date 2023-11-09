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مدرب منتخب «الفراعنة» يتحدى الزمالك واتحاد الكرة المصري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 05:17 مساء
مدرب منتخب «الفراعنة» يتحدى الزمالك واتحاد الكرة المصري
فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة المصري الخميس 9 نوفمبر 2023 (حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك)
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الخميس، قائمة الفريق التي ستواجه منتخبي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في أول جولتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

فيتوريا يضم 25 لاعبًا لمعسكر المنتخب المصري
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي أن القائمة تضم 25 لاعبًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي باستاد القاهرة يوم 16 من الشهر الجاري، ثم يسافر بعدها إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون.

وحول استدعاء اللاعب أحمد فتوح وحارس المرمى محمد صبحي لاعبي الزمالك اللذين تم إيقافهما أخيرًا من قبل ناديهما، أوضح فيتوريا في مؤتمر صحفي: «أنا صاحب القرار الفني الوحيد في اختيارات اللاعبين لمعسكرات منتخب مصر، وهو ما ينطبق على أحمد فتوح ومحمد صبحي».

يمثل استدعاء فيتوريا لأحمد فتوح ومحمد صبحي تحديا مباشرا لنادي الزمالك الذي أوقف اللاعبين لأسباب انضباطية بعد خروجهما من معسكر الفريق ليلة مباراته أمام «زد» بالدوري المصري الممتاز، كما قرر النادي عرضهما للبيع. كما يعد قرار استدعاء اللاعبين رفضا من جانب فيتوريا للضغوط التي تعرض لها من جانب بعض مسؤولي اتحاد الكرة المصري الذين طالبوا المدير الفني للمنتخب بعدم ضم فتوح وصبحي لمعسكر المنتخب.

وأكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري أن معسكر «الفراعنة» سينطلق الإثنين المقبل، ليستمر حتى العشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي إن المنتخب المصري طموحاته كبيرة في تلك المرحلة ويهدف للتأهل لكأس العالم 2026.

وأضاف إن الفرق الأفريقية تجتهد وتتطور بشكل كبير ولا توجد مباراة مضمونة في الفترة المقبلة.

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