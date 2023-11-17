فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من معسكر منتخب مصر لأسباب انضباطية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر المنتخب المقام حاليا استعدادا لخوض الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

احتجاج على فيتوريا

واستبعد فيتوريا الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر المنتخب المصري عقب انتهاء المباراة التي خاضها «الفراعنة»، مساء أمس الخميس، أمام جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، وهي المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بستة أهداف مقابل لا شيء.

جاء قرار فيتوريا باستبعاد اللاعبين الثلاثة بعدما رفضوا استكمال المران الذي فرضه على اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة أمام جيبوتي، وذلك احتجاجا على عدم مشاركتهم في المباراة. كما افتعل إمام عاشور مشكلة، إلا أن الجهاز الفني المعاون نجح في السيطرة عليها. مع ذلك، قرر المدير الفني البرتغالي استبعاد اللاعبين الثلاثة من المعسكر، لتحقيق الانضباط.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السيراليوني في التاسع عشر من الشهر الجاري في ليبيريا.