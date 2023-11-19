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فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 02:57 مساء
فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا
حقق المنتخب الفرنسي أكبر انتصار في تاريخه بالفوز على جبل طارق 14-0، 18 نوفمبر 2023. (فرانس برس)
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حقق منتخب فرنسا، السبت، أكبر انتصار في تاريخه بفوزه 14 - صفر على جبل طارق، ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، حيث سجل كيليان مبابي ثلاثية، وهز وارن زاير إيمري الشباك في أول ظهور له.

وفازت فرنسا بمبارياتها السبع في دور المجموعات، وستسعى للحفاظ على هذا السجل المثالي حين تواجه اليونان خارج أرضها في آخر مبارياتها في التصفيات، الثلاثاء المقبل. وباتت فرنسا صاحبة أكبر انتصار في تاريخ كرة القدم الدولية، بعد أن تخطت انتصار ألمانيا 13 - صفر على سان مارينو في العام 2006. كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 14 هدفا في مباراة بتصفيات كأس العالم أو بطولة أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان: «تقلص عددهم إلى عشرة لاعبين. مع 11 لاعبا كان الأمر معقدا بالنسبة لهم، لكن ذلك لا يسلب منا الثناء الذي نستحقه. حتى لو كان بمقدورنا أن نكون أكثر فعالية، الأمر يتعلق باحترام الخصم بقدر ما يتعلق بتسجيل الأهداف. 14 هدفا ليس أمرا سيئا».

إيمري يدخل التاريخ مع المنتخب الفرنسي
وضمّنت فرنسا بالفعل تأهلها بتصدرها المجموعة. وأشرك المدرب ديشان لاعبه زاير إيمري، البالغ من العمر 17 عاما، في مباراته الدولية الأولى، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب فرنسا منذ العام 1914.

وبات اللاعب الشاب أصغر لاعب يسجل لفرنسا منذ ذلك التاريخ أيضا بهدفه في الدقيقة 16. لكنه أصيب في كاحله جراء تدخل من إيثان سانتوس، مدافع جبل طارق، الذي تعرض للطرد، لينتهي الظهور الأول لإيمري مبكرا.

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