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سبيرز يخسر للمرة السابعة توالياً في ليلة تألق الفرنسي فيكتور بدوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 11:01 صباحا
سبيرز يخسر للمرة السابعة توالياً في ليلة تألق الفرنسي فيكتور بدوري السلة الأميركي
الفرنسي فيكتور ويمبانياما في مباراة سابقة مع سان أنتونيو سبيرز. (أرشيفية : الإنترنت)
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قدّم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مستوى جيداً، لكنه لم يجنّب فريقه سان أنتونيو سبيرز خسارة سابعة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الجمعة، أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 120-129.

وخلال الخسارة الساحقة الأخيرة أمام أوكلاهوما سيتي 87-123، لم يسجّل ابن التاسعة عشرة سوى ثماني نقاط، لكنه احتاج أربع دقائق فقط، الجمعة، لبلوغ هذا الرصيد، منهياً المواجهة برصيد 27 نقطة و9 متابعات، حسب وكالة «فرانس برس».

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وعلى الرغم من ذلك، لم ينجح سبيرز في خلق فارق مستدام في المباراة المتقاربة (62-62 بين الشوطين و95-94 للزوار في الربع الثالث)، قبل أن يرضخ أمام كينغز الأكثر صلابة في الربع الأخير.

كينغز يعتمد على صانع اللعب ديأرون فوكس
واعتمد فريق ولاية كاليفورنيا على صانع اللعب ديأرون فوكس صاحب الـ43 نقطة، والليتواني دومانتاس سابونيس (27 نقطة و14 متابعة)، بينما أضاف البديل ماليك مونك 20 نقطة.

وعلى الرغم من تسجيله كرة طائرة استعراضية مع حصوله على خطأ، ارتكب ويمبي بعض الأخطاء في نهاية المباراة، وأهدر رميات خلال فترة تراجع سان أنتونيو، الذي سجّل له لاعب الارتكاز زاك كولينز 28 نقطة و8 متابعات. وخلال 30 دقيقة أمضاها ويمبانياما في أرض الملعب، تخلف فريقه بمجموع 31 نقطة.

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