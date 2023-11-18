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رفع علم كوريا الشمالية يغرم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 10:13 صباحا
رفع علم كوريا الشمالية يغرم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار
رفع علم كوريا الشمالية وسط ويسار خلال توزيع الميداليات في آسياد هانغجو، 5 أكتوبر 2023. (فرانس برس) ف ب
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أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الجمعة، تغريم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار أميركي، للسماح لكوريا الشمالية برفع علمها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين، على الرغم من الحظر المفروض عليها، لعدم الامتثال لقواعدها.

وقد منعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، في العام 2021 كوريا الشمالية من استضافة أحداث دولية كبرى، أو رفع علمها في المحافل الدولية، باستثناء الألعاب الأولمبية والبارالمبية، لعدم اعتمادها برنامجا فاعلا لمكافحة المنشطات، حسب وكالة «فرانس برس».

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علم كوريا الشمالية يرفرف في النسخة التاسعة عشرة
لكن «وادا» قالت إن علم كوريا الشمالية رفرف طول النسخة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية التي أقيمت في هانغجو الصينية أكتوبر الماضي، بما في ذلك الافتتاح والختام وتوزيع الميداليات.

وأضاف بيان «وادا»: «على الرغم من التذكير عدة مرات من قِبل وادا قبل وخلال الألعاب، رفض المجلس الأولمبي الآسيوي الامتثال». ولم يعلّق المجلس الأولمبي الآسيوي على هذا القرار، ولديه ثلاثة أسابيع للطعن عليه.

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