خسارة الأرجنتين أمام أوروغواي بتصفيات كأس العالم تصيب ميسي بالألم

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل ميسي، عن شعوره بسبب هزيمة منتخب بلاده الهزيمة أمام منتخب أوروغواي بهفدين من دون رد في المباراة التي جرت بينهما الجمعة ضمن الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ميسي يطالب اللاعبين الشباب بالتعلم

وفي تصريحات للصحافة عقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب «لا بومبونيرا» بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، قال ميسي: «أفضّل ألا أقول ما أفكر به، لكن هؤلاء الشباب عليهم أن يتعلموا من الكبار، لأن مباريات الكلاسيكو هذه لطالما كانت حادة ولكن باحترام»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وشهدت المباراة عدة مواجهات خاصة في الشوط الأول بعد خطأ على المهاجم نيكولاس غونزاليس، وشارك عدد من اللاعبين في شجار بدا فيه لاعب ميسي غاضباً بشكل واضح.

ولم يسبق للأرجنتين أن خسرت أي مباراة رسمية في ملعب «لا بومبونيرا»، ولم تهتز شباكها بأي هدف منذ الهدف الذي سجله الفرنسي كيليان مبابي في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ميسي: «كان من الصعب علينا اللعب، منتخب أوروغواي قوي بدنياً وسريع. لم نتمكن من إيجاد طريقة للحصول على الكرة والاستحواذ عليها لفترة طويلة».

ومع ذلك، امتنع ميسي عن تهويل الأمور، وأشار إلى أنه توقع بالفعل أن يتلقى منتخب الأرجنتين الهزيمة عاجلاً أم آجلاً بعد سلسلة انتصارات متتالية، وقال إن على الفريق يجب أن يفكر في المباراة القادمة أمام منتخب البرازيل.

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وقال: «الخسارة اختبار مهم. علينا أن ننهض الآن ونلعب مباراة جيدة في البرازيل.. يجب أن نطوي الصفحة وننهض لأن اللعب في استاد ماراكانا ليس بالأمر السهل».

ومنيت الأرجنتين بأول هزيمة لها في 2023 وسقطت لأول مرة في التصفيات، لكنها تواصل تصدرها التصفيات برصيد 12 نقطة من أصل 15 ممكنة تليها أوروغواي بعشر نقاط.