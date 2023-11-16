مدرب الأرجنتين: ميسي جاهز لمواجهة أوروغواي والبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة منتخبي أوروغواي والبرازيل رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخراً.

ميسي سيلعب رغم ابتعاده عن الملاعب

وخرج فريق إنتر ميامي الأميركي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأميركي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «ميسي على ما يرام وحالته طيبة. رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال آخر 25 يوماً. يتدرب بصورة طبيعية. وهو في كامل لياقته البدنية».

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروغواي في وقت لاحق، اليوم الخميس، قبل مواجهة نظيره البرازيلي الثلاثاء المقبل.

وشارك ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وهو رقم قياسي في آخر مباراة مع إنتر ميامي في 21 أكتوبر الماضي، بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأميركي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس الماضي.

وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-0 على بيرو في الشهر الماضي.

وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حالياً تدريب منتخب أوروغواي قائلاً «يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه».

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وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بينما تحتل أوروغواي المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع البرازيل الثالثة ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.

وقال سكالوني: «لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس.. سنكون على مستوى الحدث. جاهزون للمنافسة».