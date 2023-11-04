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جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 09:21 مساء
جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا
مباراة جيرونا وأوساسونا السبت 4 نوفمبر 2023 (إكس)
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خطف جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني موقتًا عقب فوزه المثير على مضيفه أوساسونا 4-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من «الليغا».

جيرونا يزيح ريال مدريد عن الصدارة
بهذا الفوز رفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي سيكون بإمكانه استعادة الصدارة حينما يواجه رايو فاييكانو غدًا الأحد.
على الجانب الآخر تجمد رصيد أوساسونا عند 13 نقطة في المركز 11.

تقدم جيرونا عن طريق إيفان مارتن في الدقيقة 16 قبل أن يدرك أنتي بوديمير التعادل لأوساسونا في الدقيقة 25.

صراع ثلاثي على صدارة الدوري الإسباني
ريال مدريد يفوز على جيرونا ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

وفي الدقيقة 55 سجل أنتي بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا، لكن جيرونا نجح في العودة مجددًا بهدف التعادل الذي سجله أرتيم دويباك في الدقيقة 71.

وسجل فيكتور تسيغانكوف الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة 80 قبل أن يضيف أليكس غارسيا الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

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