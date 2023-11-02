صراع ثلاثي على صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

يشتد صراع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما تنطلق الجولة الثانية عشرة من المسابقة غدا الجمعة، حيث يمكن أن تشهد صدارة «الليغا» ثلاثة تغييرات، وذلك نظرا للتقارب الشديد بين فرسان القمة، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب حاليا برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام جيرونا الثاني الذي يمتلك الرصيد نفسه، بينما يبتعد عنهما أتلتيكو مدريد بفارق ثلاث نقاط.

ريال مدريد يواجه منافسة شرسة على صدارة الدوري الإسباني

ويحل أتلتيكو مدريد -الذي يملك مباراة مؤجلة- ضيفا على لاس بالماس، وفي حال فوزه سيرتقي لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا، لكن جيرونا سينتزعها منه إذا فاز بعد غد على مضيفه أوساسونا، في حين سيكون في إمكان ريال مدريد استعادة المركز الأول فيما لو انتصر على ضيفه رايو فاييكانو الأحد المقبل، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإسبانية.

وسيسعى أتلتيكو لتحقيق انتصاره السابع على التوالي حين يحل ضيفا على لاس بالماس الذي حصد تسع من آخر 12 نقطة مما جعله في منتصف الترتيب.

ويواجه جيرونا مهمة أصعب على ملعب أوساسونا الذي حقق في آخر مباراة على أرضه انتصاره الوحيد في ملعبه وذلك في الجولة قبل الماضية أمام غرناطة (2-0).

من ناحيته، سيخوض ريال مدريد أول مباراة من دون لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني الذي أصيب في مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة الجولة الماضية، والتي حسمها الملكي لصالحه بنتيجة 2-1.

وعلى الرغم من أن تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ورايو فاييكانو يصب في صالح النادي «الملكي» حيث لم يفز رايو في سانتياغو بيرنابيو منذ يناير 1996، كما أنه لم يتعادل على الملعب ذاته منذ مارس 2000، فلا تعتبر المباراة القادمة سهلة بالنسبة لـ«الميرينغي»، حيث إن رايو يحتل المركز السابع في ترتيب فرق الدوري الإسباني حاليا، كما أن هزيمته الأخيرة تعود إلى مطلع شهر سبتمبر الماضي.

أما حامل اللقب برشلونة رابع ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة فيحل بعد غد ضيفا على ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس بـ19 نقطة.

وفي هذه المباراة يسعى الفريقان لتحقيق الفوز، فبرشلونة يأمل في تجاوز هزيمة «الكلاسيكو» بتحقيق انتصار جديد، أما سوسييداد فيريد الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل أمام رايو فاييكانو الجولة الماضية.

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من ناحيته، يرغب أتلتيك بلباو في التشبث بالمراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية حيث يحتل حاليا المركز السادس بريد 18 نقطة لذا سيسعى للخروج منتصرا الأحد المقبل، من ملعب فياريال الذي لم يفز على أرضه منذ تغلبه على ألميريا في 17 سبتمبر الماضي.

وبعدما حقق ريال بيتيس الفوز الأكبر في تاريخه بنتيجة 12-1 على هيرنان كورتيس أحد الفرق المغمورة في إقليم إكستريمادورا في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا سيستقبل الفريق السبت ريال مايوركا. ولم يخسر بيتيس منذ ست مباريات، فيما لم يفز مايوركا منذ ست مواجهات أيضا.