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ريال مدريد يسعى لضم كيبا أريزابالاغا نهائيًا من تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 06:13 مساء
ريال مدريد يسعى لضم كيبا أريزابالاغا نهائيًا من تشيلسي
كيبا أريزابالاغا خلال إحدى مباريات ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء أن مكان البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة مرمى فريق ريال مدريد الإسباني أصبح مهددا بشكل قوي، بعدما قرر النادي الإسباني الشروع في مساع رسمية لشراء عقد الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي عقب انتهاء فترة إعارته للنادي الملكي.

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وقالت جريدة «ميرور» إن ريال مدريد أبدى اقتناعه بجدارة كيبا أريزابالاغا الذي انضم إلى صفوفه في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية عقب الإصابة القوية التي تعرض لها البلجيكي تيبو كورتوا.

وأضافت أن ريال مدريد سيكون على استعداد لدفع ما يصل إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني مقابل كيبا أريزابالاغا، بينما هناك أيضاً خطط مبدئية لتقديم حارس المرمى الثاني، أندري لونين، ليصبح بديلاً في حال تمسك تشيلسي بحارسه أو مغالاته في طلباته المالية.

وأكدت «ميرور» أن اكتمال الصفقة يرتبط بموافقة تشيلسي الذي تكبد مبلغاً طائلاً للتعاقد مع كيبا أريزابالاغا (29 عاماً) مقابل 71.6 مليون جنيه إسترليني في 2018.

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وواصلت أن كيبا أريزابالاغا كان صريحاً مع تشيلسي بشأن رغبته في البقاء مع ريال مدريد برغم تجديد عقده مع «البلوز» حتى صيف 2025.

وأكدت الجريدة البريطانية أنه على الرغم من إعادة كيبا أريزابالاغا ترسيخ نفسه كحارس مرمى تشيلسي الأول العام الماضي، لكن منذ عودته إلى إسبانيا ألمح كيبا إلى أنه يفضل البقاء في ريال مدريد بشكل دائم بدلاً من العودة إلى ستامفورد بريدج.

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