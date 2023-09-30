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ريال مدريد يفوز على جيرونا ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 09:32 مساء
ريال مدريد يفوز على جيرونا ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالفوز على جيرونا في الدوري الإسباني في 30 سبتمبر 2023 (حساب نادي ريال مدريد على فيسبوك)
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استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني عندما أوقف الانطلاقة القوية لمضيفه الكتالوني جيرونا بالفوز عليه بثلاثية نظيفة اليوم السبت، على ملعب «دي مونتيليفي»، ضمن جيرونا في المرحلة الثامنة من «الليغا».

ريال مدريد يحقق الفوز الثاني على التوالي
سجل أهداف ريال مدريد كل من خوسيلو في الدقيقة 17، والفرنسي أوريليان تشواميني، في الدقيقة 21، والإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 71، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بهذا الفوز عاد ريال مدريد الى صدارة الدوري الإسباني التي خسرها في الجولة السادسة بخسارته أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد 1-3، فحقق فوزه الثاني على التوالي والسابع هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي كان انتزعها موقتًا بفوزه على ضيفه إشبيلية 1-0.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني في توقيت مناسب لأنه سيواجه مضيفه نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد مع جيرونا في عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة؛ حيث حقق انتصاره الثالث مقابل تعادل واحد.

وأعاد النادي «الملكي» جيرونا إلى أرض الواقع وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم الذي استهله بتعادل قبل أن يحقق ستة انتصارات متتالية. وبقي الغريم التقليدي برشلونة وحيدًا دون هزيمة حتى الآن هذا الموسم.

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وفي مباراة أخرى، واصل خيتافي وضيفه فياريال نزيف النقاط بتعادلهما سلبيًا، لتكون هذه هي المباراة الثالثة التي يفشل فيها الفريقان في تحقيق الفوز، ليكتفى كل منهما بنقطة للمرة الثانية، فرفع خيتافي رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر مقابل ثماني نقاط لفياريال الثاني عشر.

وتستكمل المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني غدًا الأحد، بلقاءات ألميريا مع غرناطة، وألافيس مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع قادش، وريال بيتيس مع فالينسيا، على أن تختتم بعد غد الإثنين، بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.

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