  • Alwasat News
Atwasat

جامعة بارما تمنح أنشيلوتي الماجستير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 03:42 مساء
جامعة بارما تمنح أنشيلوتي الماجستير
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت جريدة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الجمعة، إن مدرب فريق ريال مدريد، الإسباني كارلو أنشيلوتي، سيحصل على الماجستير من جامعة بارما.

تكريم أنشيلوتي 11 أكتوبر
وأوضحت الجريدة الإيطالية أنه سيجرى تكريم أنشيلوتي 11 أكتوبر المقبل بمنحه درجة الماجستير الفخرية في علوم وتقنيات الأنشطة الحركية الوقائية.

وأضافت أنه تمت الموافقة على اقتراح منح أنشيلوتي درجة الماجستير الفخرية، الذي صاغه قسم الطب والجراحة، من قِبل المجلس الأكاديمي لجامعة إيميليان، ثم أقرته وزيرة التعليم الجامعي والأبحاث، آنا ماريا بيرنيني.

وأشارت «كوريري ديلو سبورت» إلى أن المدرب الإيطالي سيحصل على لقبه الأكاديمي تقديراً واعترافاً بإنجازاته ومسيرته الرائعة في كرة القدم.

اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

وقال رئيس الجامعة باولو أندريه: «بالنسبة لنا، إنه لشرف عظيم وسعادة كبيرة، ونحن ممتنون حقًا لكارلو أنشيلوتي، لقبوله هذا الاعتراف بنا، الذي يأتي من بين أمور أخرى من مدينة بارما التي شكلت مفترق طرق أساسيا في مسيرتيه كلاعب كرة قدم ومدرب».

وأكد: «أنشيلوتي سفير حقيقي لإيطاليا في العالم، وحقيقة أنه كان قادراً على الفوز في مثل هذه المواقف المختلفة تجعل منه أسطورة حقيقية، وسيكون حقا شرفاً كبيراً أن يكون من بين خريجينا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب لم يعد بحاجة إلى سلاح

(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب...
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة «دانيال»

شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة ...
تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة

أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناغلسمان مديراً فنياً للمنتخب الألماني
ناغلسمان مديراً فنياً للمنتخب الألماني
فيرستابن يسجل أسرع زمن في تجارب سباق اليابان لفورمولا 1
فيرستابن يسجل أسرع زمن في تجارب سباق اليابان لفورمولا 1
آرسنال يجدد عقد أوديغارد حتى 2028
آرسنال يجدد عقد أوديغارد حتى 2028
تأكد غياب كارباخال عن مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو
تأكد غياب كارباخال عن مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو
للمرة الثانية.. تأجيل الاستماع لشهادة فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
للمرة الثانية.. تأجيل الاستماع لشهادة فينيسيوس في قضية الإهانات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. ......
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة ......
المزيد
يوفنتوس لرونالدو: لن ندفع لك يورو واحدا
يوفنتوس لرونالدو: لن ندفع لك يورو واحدا...
جامعة بارما تمنح أنشيلوتي الماجستير
جامعة بارما تمنح أنشيلوتي الماجستير...
اليوم.. الأهلي والنصر يلتقيان في «كلاسيكو» الدوري السعودي
اليوم.. الأهلي والنصر يلتقيان في «كلاسيكو» الدوري السعودي...
للمرة الثانية.. تأجيل الاستماع لشهادة فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
للمرة الثانية.. تأجيل الاستماع لشهادة فينيسيوس في قضية ......
تأكد غياب كارباخال عن مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو
تأكد غياب كارباخال عن مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو...
المزيد