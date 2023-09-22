جامعة بارما تمنح أنشيلوتي الماجستير

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الجمعة، إن مدرب فريق ريال مدريد، الإسباني كارلو أنشيلوتي، سيحصل على الماجستير من جامعة بارما.

تكريم أنشيلوتي 11 أكتوبر

وأوضحت الجريدة الإيطالية أنه سيجرى تكريم أنشيلوتي 11 أكتوبر المقبل بمنحه درجة الماجستير الفخرية في علوم وتقنيات الأنشطة الحركية الوقائية.

وأضافت أنه تمت الموافقة على اقتراح منح أنشيلوتي درجة الماجستير الفخرية، الذي صاغه قسم الطب والجراحة، من قِبل المجلس الأكاديمي لجامعة إيميليان، ثم أقرته وزيرة التعليم الجامعي والأبحاث، آنا ماريا بيرنيني.

وأشارت «كوريري ديلو سبورت» إلى أن المدرب الإيطالي سيحصل على لقبه الأكاديمي تقديراً واعترافاً بإنجازاته ومسيرته الرائعة في كرة القدم.

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وقال رئيس الجامعة باولو أندريه: «بالنسبة لنا، إنه لشرف عظيم وسعادة كبيرة، ونحن ممتنون حقًا لكارلو أنشيلوتي، لقبوله هذا الاعتراف بنا، الذي يأتي من بين أمور أخرى من مدينة بارما التي شكلت مفترق طرق أساسيا في مسيرتيه كلاعب كرة قدم ومدرب».

وأكد: «أنشيلوتي سفير حقيقي لإيطاليا في العالم، وحقيقة أنه كان قادراً على الفوز في مثل هذه المواقف المختلفة تجعل منه أسطورة حقيقية، وسيكون حقا شرفاً كبيراً أن يكون من بين خريجينا».