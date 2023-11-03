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سباهان الإيراني يطعن على عقوبات الاتحاد الآسيوي أمام «كاس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 07:53 مساء
سباهان الإيراني يطعن على عقوبات الاتحاد الآسيوي أمام «كاس»
مسئولو فريق الاتحاد السعودي يعودون إلى غرفة الملابس بعد رفض سباهان إزالة تمثال قاسم سليماني الاثنين 2 أكتوبر 2023 (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني تصعيد أزمة مباراة فريقه أمام ضيفه نادي الاتحاد السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق منح نقاط مباراة سباهان أصفهان إلى فريق الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى تغريم الفريق الإيراني مائتي ألف دولار، وحرمانه من خوض المباريات المقبلة على ملعبه.

جاءت هذه القرارات على خلفية رفض إدارة سباهان إزالة تمثال الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني والشعارات السياسية من ملعبه، ما أدى إلى إلغاء مباراته أمام الاتحاد التي كانت من المقرر أن تلعب يوم 2 أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي سباهان أصفهان في بيان عبر موقعه الرسمي تقديم طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، ضد قرارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصف الفريق الإيراني ادعاءات نادي الاتحاد السعودي بـ«الكاذبة وأنه لا أساس لها من الصحة»، كما اتهم الاتحاد الآسيوي بارتكاب مخالفات خطيرة في قراراته من خلال رفضه عقد جلسة استماع.

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وأشار سباهان إلى أن الاتحاد الآسيوي وافق في البداية على عقد جلسة استماع لمسؤولي النادي للدفاع عن حقوقهم أمام ادعاءات الفريق الاتحادي قبل أن يتراجع ويصدر القرارات العقابية بحقه بشكل رسمي.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي بعد هذه القرارات رفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا بفارق خمس نقاط عن القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان.

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