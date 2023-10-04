طهران تؤكد عدم تأثير إلغاء مباراة سباهان والاتحاد السعودي على علاقاتها مع الرياض

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، أن إلغاء مباراة في كرة القدم هذا الأسبوع بين نادٍ إيراني وضيفه السعودي لن يؤثر على العلاقات التي استؤنفت هذا العام بين طهران والرياض.

وأعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء مباراة سباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي التي كانت مقررة الإثنين في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا «بسبب ظروف غير متوقعة»، لكنّ مصدرًا في النادي السعودي أكد لوكالة «فرانس برس» أن إدارييه استاءوا من وجود تمثال في الملعب للواء الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة جوية أميركية في بغداد العام 2020.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن أمير عبداللهيان قوله «كنت على اتصال مع وزير الخارجية السعودي (فيصل بن فرحان) خلال أحداث المباراة هذه»، مؤكدًا أن العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدمًا، ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية بين يدي أي من الطرفين.

طهران والرياض اتفقتا على تحديد موعد جديد للمباراة

ودعا الوزير الإيراني الاتحاد الآسيوي للتعامل مع المباراة من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن طهران والرياض اتفقتا على تحديد موعد جديد لها.

ولعب القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، دورًا واسعًا في رسم السياسية الإيرانية في الشرق الأوسط لأعوام طويلة، ويحظى برمزية كبيرة في إيران حيث رفعت صوره وتماثيله في أنحاء مختلفة بعدما اغتالته الولايات المتحدة في يناير العام 2020، إلا أن هذه السياسة كانت تلقى معارضة العديد من الأطراف الأخرى في الخليج والشرق الأوسط، ومنها السعودية التي قطعت علاقاتها مع إيران في العام 2016.

اتفاق استئناف العلاقات برعاية صينية

وفي أبريل الماضي، أبرمت طهران والرياض اتفاقًا برعاية بكين لاستئناف العلاقات وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في الدولتين، وفي ظل هذا الاتفاق، أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الموسم السماح بإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد إقامتها على أرض محايدة منذ العام 2016 بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

واستضافت إيران في 19 سبتمبر أول فريق سعودي على أراضيها منذ سبعة أعوام، حين فاز النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على مضيفه برسيبوليس بنتيجة 2-صفر، ولم يحل إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في إقامة مباراة أخرى كانت مقررة ليل الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران ضمن دوري أبطال آسيا كذلك، وانتهت بفوز الهلال السعودي ونجمه البرازيلي نيمار على مضيفه نساجي مازندران 3 - صفر.