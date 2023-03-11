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«خارجية الوحدة»: عودة العلاقات بين السعودية وإيران تخفف التوتر في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 07:10 مساء
«خارجية الوحدة»: عودة العلاقات بين السعودية وإيران تخفف التوتر في الشرق الأوسط
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، واتفاق البلدين على إعادة فتح سفاراتيهما في كل من الرياض وطهران.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت إن هذا الاتفاق «يخدم مصالح البلدين، والمنطقة ويؤسس لاطلاق حوار عربي - إيراني، يُخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط والخليج العربي».

الاتفاق يفتح صفحة جديدة لحسن الجوار 
كما اعتبر البيان أن الاتفاق «يفتح صفحة جديدة للمضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين يسودها الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية، إحتراماً لمبدأ سيادة الدول وتعزيزاً للسلم والأمن الإقليمي والدولي».

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وساطة عمانية وعراقية.. ودعم صيني للاتفاق 
وأشارت الوزارة إلى أن المفاوضات نجحت بعد جولات متواصلة من الحوار بدعم من جمهورية الصين ووساطة عمانية وعراقية، معتبرة أن هذا التقدم المحرز في علاقات البلدين يعكس إلتزام كافة الأطراف بتفضيل الحوار والطرق السلمية بديلاً عن اللجوء للعنف والمواجهة.

قبل ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، واصفا إياه بالضروري لاستقرار منطقة الخليج.

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