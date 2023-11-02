الاتحاد الآسيوي يعتبر سيباهان الإيراني خاسراً أمام الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، اعتبار فريق سيباهان الإيراني خاسراً في مباراته أمام ضيفه الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف من دون رد، ضمن دوري أبطال آسيا التي كانت مقررة في الثالث من شهر أكتوبر الماضي.

الاتحاد الآسيوي يحذر من تكرار المخالفة

وجرى إلغاء المباراة بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي بسبب اعتراض الفريق السعودي على وضع تمثال للجنرال الإيراني السابق قاسم سليماني الذي قتله الأميركيون في العراق، على مشارف الملعب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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كما ألزم الاتحاد الآسيوي نادي سيباهان بإزالة التمثال المذكور واللافتات من ملعب نفش جاهان في أصفهان في كل المباريات المستقبلية ضمن البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، ملوّحاً بتوقيع عقوبات أقسى على النادي الإيراني في حال تكرار المخالفة.