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الاتحاد الآسيوي يعتبر سيباهان الإيراني خاسراً أمام الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 07:27 مساء
الاتحاد الآسيوي يعتبر سيباهان الإيراني خاسراً أمام الاتحاد السعودي
وجود تمثال قاسم سليماني في الملعب تسبب في إلغاء المباراة أرشيفية: الإنترنت)
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، اعتبار فريق سيباهان الإيراني خاسراً في مباراته أمام ضيفه الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف من دون رد، ضمن دوري أبطال آسيا التي كانت مقررة في الثالث من شهر أكتوبر الماضي.

الاتحاد الآسيوي يحذر من تكرار المخالفة
وجرى إلغاء المباراة بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي بسبب اعتراض الفريق السعودي على وضع تمثال للجنرال الإيراني السابق قاسم سليماني الذي قتله الأميركيون في العراق، على مشارف الملعب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

طهران تؤكد عدم تأثير إلغاء مباراة سباهان والاتحاد السعودي على علاقاتها مع الرياض
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

كما ألزم الاتحاد الآسيوي نادي سيباهان بإزالة التمثال المذكور واللافتات من ملعب نفش جاهان في أصفهان في كل المباريات المستقبلية ضمن البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، ملوّحاً بتوقيع عقوبات أقسى على النادي الإيراني في حال تكرار المخالفة.

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