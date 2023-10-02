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دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 08:37 مساء
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
تمثال قاسم سليماني عند مدخل نفق ملعب المباراة الملغاة بين الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
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ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني التي كانت مقررة الإثنين ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، بسبب ظروف غير متوقعة، حسب ما أعلن الاتحاد القاري في بيان.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي «جرى إلغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على استاد نقش جاهان في أصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.

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تمثال قاسم سليماني في ملعب المباراة
وقالت مواقع رياضية عربية إن لاعبي الفريق السعودية رفضوا خوض اللقاء بسبب وجود تمثال عند مدخل نفق الملعب للقائد العسكري الإيراني الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد قاسم سليماني.

وأشارت التقارير إلى أن لاعبي الاتحاد لاحظوا قبل النزول للإحماء وجود تمثال قاسم سليماني، معتبرين أن الأمر بمثابة استغلال المباراة، من أجل أهداف سياسية.

العلاقات السعودية الإيرانية
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجًا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر. لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.

وقاسم سليماني قائد عسكري إيراني سابق كان له نشاط في مناطق عربية تشهد نفوذًا لإيران، قبل أن يقتل في غارة أميركية في 3 يناير 2020.

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