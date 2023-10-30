مارتينيز أفضل حارس مرمى في العالم 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج حارس فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بجائز أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

جاء ذلك خلال الحفل المقام في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

حصل مارتينيز على الجائزة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر ديسمبر الماضي.

نافس الحارس الأرجنتيني على الجائزة المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال السعودي، وتيبو كورتوا حارس فريق ريال مدريد الإسباني، ومايك ماينان حارس ميلان، وتير شتيجن حارس برشلونة.