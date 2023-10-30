محمد صلاح يحتل المركز الـ11 ضمن السباق نحو الكرة الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط

احتل المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي المركز الـ11 في القائمة النهائية لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم ضمن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقام في فرنسا والمقدم من قبل مجلة فرانس فوتبول.

وهذا المركز الأكثر تراجعًا للدولي المصري منذ بدأ المنافسة على الكرة الذهبية عام 2018، بعد انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.

وحقق صلاح أفضل مركز في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية في عام 2019، عندما احتل المركز الخامس، وكرر المركز نفسه في عام 2022.

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وفي عام 2018 جاء بالمركز السادس، وعام 2019 المركز الخامس، و2021 المركز السابع.

ويتعرف عشاق كرة القدم الليلة على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2023 في نسختها الـ67، ضمن القائمة التي تضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والفرنسي كليان مبابي.