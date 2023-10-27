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غدا.. «كلاسيكو» الوجوه الشابة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 07:54 مساء
غدا.. «كلاسيكو» الوجوه الشابة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني
صراع بين اللاعبين خلال إحدى مباريات ريال مدريد وبرشلونة (ّأرشيفية: الإنترنت)
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يتطلع برشلونة للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد غدا السبت في «الكلاسيكو» الذي يعد أهم وأقوى مواجهات الجولة الحادية عشرة من «الليغا».

نقطة واحدة تفصل برشلونة عن ريال مدريد
وستقام مباراة «الكلاسيكو» الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على ملعب إستاد «لويس كومبانيس» الأولمبي في برشلونة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وعلى مدى المباريات العشر الأولى لبرشلونة في رحلة الدفاع عن اللقب، حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم. لكنه أهدر ست نقاط بثلاثة تعادلات، ليحصد 24 نقطة مقابل 25 نقطة لمنافسه العنيد، الذي مني بهزيمة وتعادل.

ويضاعف فارق النقطة الواحدة الندية والمنافسة في هذه المواجهة التي تحظى بمتابعة عالمية، كون «الكلاسيكو» الإسباني من أبرز مواجهات القمة التي يترقبها عشاق اللعبة في كل أنحاء العالم.

وتمثل المباراة مواجهة مبكرة على الصدارة، على الرغم من وجود جيرونا وأتلتيكو مدريد ضمن السباق المحتدم على صدارة جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وبعد سنوات طويلة، اتسم فيها «الكلاسيكو» بالمواجهة المثيرة بين العديد من أسماء النجوم المخضرمين في ريال مدريد وبرشلونة، يمكن اعتبار لقاء الغد كلاسيكو الوجوه الشابة؛ نظرا لهيمنة العناصر الشابة على صفوف الفريقين في الموسم الحالي.

وقد سيطر الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجوم الكرة الإسبانية مثل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وغيرهم على صفوف برشلونة في أجواء مباريات «الكلاسيكو» على مدى السنوات الماضية. إلا أن هذه الأسماء تبدلت تماما في الموسمين الماضي والحالي، وأصبح الحضور الأقوى في الفريق للعناصر الشابة مثل لامين يامال وأليخاندرو بالدي وجافي وغيرهم، ليكون اعتماد تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للفريق حاليا، على هذه العناصر، وهو ما ينتظر أن يسري على لقاء «الكلاسيكو» غدا.

في المقابل، سيكون اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في «كلاسيكو» الغد على العناصر الشابة التي تركت بصمتها في الموسم الحالي بدلا من العناصر التي بنى عليها الفريق نجاحاته في مواسم عديدة ماضية مثل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي مارسيلو.

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وإلى جانب النجوم المخضرمين الباقين في الفريق، سيعتمد أنشيلوتي على الوجوه الشابة الموهوبة، التي يبرز منها الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، نجم وهداف الفريق هذا الموسم، وإدواردو كامافينغا ورودريغو، بالإضافة للمهاجم البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور.

وقد التقى الفريقان خمس مرات في الموسم الماضي، وتبادلا الفوز على ملعبيهما، بينما فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني، و1-0 في ملعبه بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم فاز ريال مدريد إيابا على ملعب برشلونة 4-0، ليتأهل إلى النهائي.

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