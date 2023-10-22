مانشستر يونايتد يقرر التخلص من سانشو بأي ثمن

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد قرر بيع لاعبه جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مانشستر يونايتد مستعد لدفع جزء من راتب سانشو

وقالت جريدة «ميرور» إن مانشستر يونايتد حريص جدًا على التخلص من سانشو، لدرجة أنهم سيكونون على استعداد لدفع بعض راتبه لتسهيل الحصول على إعارة لبقية الموسم.

وأضافت أن ناديي يوفنتوس الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني يرغبان فى ضم سانشو، لكن من غير المتوقع أن يدفع أى منهما ستين مليون جنيه إسترليني للحصول على توقيع اللاعب.

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وأشارت «ميرور» إلى أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تين هاغ أخبر رؤساء النادي بأن سلوك اللاعبين الآخرين في التدريبات تحسن منذ طرد سانشو (23 عامًا) من الفريق الأول.

ولم يلعب سانشو مع مانشستر يونايتد منذ خلافه العلني مع تين هاج، بسبب أدائه المتواضع في التدريب، وجرى استبعاد اللاعب أمام آرسنال في نهاية أغسطس الماضي.