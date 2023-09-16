تن هاغ: لا أعلم شيئًا عن مصير سانشو مع مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

قال الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه لا يعرف ما إذا كان لاعبه «المنفي» جايدون سانشو سيشارك مرّة أخرى مع «الشياطين الحمر»، واستبعد يونايتد سانشو الخميس لأسباب تأديبية، موضحًا أنه سيتدرب بمفرده.

وكان مانشستر يونايتد استبعد سانشو من المباراة التي خسرها أمام أرسنال 1-3 مطلع سبتمبر الجاري، بسبب ما اعتبره تن هاغ أداءً سيئًا في التدريبات. ردّ المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا إنه أصبح «كبش فداء منذ فترة طويلة»، حسب «فرانس برس».

- هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح فولهام بخماسية في الدوري الإنجليزي

- اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

والمح تن هاغ، الجمعة، إلى أنها لم تكن الحادثة الوحيدة التي تورّط فيها سانشو، والمأخوذة بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة. وأمضى ابن الثالثة والعشرين جزءًا من تدريبات الموسم الماضي بمفرده في هولندا، بعد أن ارتأى تن هاغ أنه ليس في حالة بدنية وذهنية جيدة للعب مع يونايتد.

تن هاغ: لا أعرف نهاية الإجراءات التأديبية لسانشو

عشية المواجهة مع برايتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قال تن هاغ إنه لا يعرف إلى متى ستستمر الإجراءات التأديبية لسانشو أو إذا كان سيمثل يونايتد مرّة أخرى.

وردًا على سؤال عما إذا كان سانشو سيحمل ألوان يونايتد مجددًا، قال المدرب السابق لأياكس أمستردام «لا أعرف. أنا جالس هنا. غدًا لدينا مباراة منتظرة، وسنخوض مجموعة جديدة من اللقاءات والبرنامج مكثف. أركّز على هذا الأمر».