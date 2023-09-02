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هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح فولهام بخماسية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 08:49 مساء
هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح فولهام بخماسية في الدوري الإنجليزي
هالاند يحتفل بثلاثيته مع زملائه في فريق مانشستر سيتي (حساب النادي الإنجليزي على فيسبوك)
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واصل مانشستر سيتي السير على طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بتحقيقه الفوز بالمباراة الرابعة على التوالي، من خلال فوزه العريض على ضيفه فولهام بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي
وعلى استاد الاتحاد، وضع النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مانشستر سيتي في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 31، بصناعة من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

إلا أن الرد السريع جاء من جانب فولهام بهدف التعادل بعد دقيقة فقط عن طريق القائد تيم ريم.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، نجح مانشستر سيتي في التقدم مجددًا برأس المدافع الهولندي ناثان آكيه.

وفي الشوط الثاني خطف هالاند كعادته الأنظار من الجميع بعد أن تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة «هاتريك»، في الدقائق 58 و70 (ركلة جزاء) و90+7، ليرفع محصلة أهدافه إلى ستة أهداف يتربع بها على صدارة هدافي المسابقة.

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وبالعلامة الكاملة حتى الآن يواصل حامل لقب الدوري الإنجليزي تربعه على الصدارة بـ12 نقطة.

في المقابل تعد هذه هي الخسارة الثانية لفولهام في أربع مباريات، مقابل فوز وتعادل، ليبقى بأربع نقاط في المركز الرابع عشر موقتًا.

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