هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023

القاهرة - بوابة الوسط

فاز النرويجي إيرلنغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022/2023م، متفوقًا على ليو ميسي ودي بروين.

وخاض هالاند 58 لقاءً رفقة فريق مانسشتر سيتي الإنجليزي، قدم خلالها 63 مساهمة، وأحرز 55 هدفًا.

وحصل إيرلنغ هالاند على أربع جوائز هي: هداف الدوري الإنجليزي، وهداف دوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب بأوروبا.

في المقابل فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها.