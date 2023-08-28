اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تمسك اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وضع الاتحاد صلاح على رأس أولوياته، بهدف تدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بصفته ممثل البلد المضيف السعودية.

ولا تزال المفاوضات جارية من قبل إدارة نادي اتحاد جدة مع ليفربول، وسبق وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تقديم الجهة المفاوضة من قِبل اتحاد جدة عرضًا جديدًا لنادي ليفربول من أجل ضم صلاح، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

عرض جديد بقيمة 150 مليون يورو بحسب شبكة CBS

وأمام هذا الرفض، قرر الاتحاد تقديم عرض جديد لإغراء ليفربول، وفقًا لما ذكرته شبكة CBS الأميركية الشهيرة، وقالت الشبكة، اليوم الإثنين، إن اتحاد جدة يختبر مدى تمسك ليفربول ببقاء محمد صلاح؛ إذ يجهز عرضًا جديدًا بقيمة 150 مليون يورو (162 مليون دولار) لإغراء النادي الإنجليزي من أجل التخلي عن لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأضافت أن عرض الاتحاد يعني أن محمد صلاح قد يكون صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على نيمار دا سيلفا نجم الهلال. وأوضحت «العرض يشمل 100 مليون يورو مضمونة لليفربول، إضافة إلى 50 مليونًا مرتبطة بأداء اللاعب، وفقًا لشروط معينة في العقد، لكنها ستكون شروطًا من الصعب تحقيقها كلها».

مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في ليفربول

أفادت مصادر، وصفتها جريدة «الشرق الأوسط» السعودية بـ«المطلعة»، بأن محمد صلاح متمسك بالانضمام للاتحاد على الرغم من نفي وكيله الذي يرغب في الحصول على مبلغ مالي أعلى. كما أشارت المصادر نفسها إلى أن الصفقة قد تُحسم في حالة واحدة، وهي تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في ليفربول، بحسب وصفها، من أجل التخلي عن صلاح، ليكون ربما الأغلى عبر التاريخ.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، استمرار محمد صلاح مع «الريدز»، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى الاتحاد السعودي.

كلوب يتحدث عن موقفه من بيع صلاح

قال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز: «ليس هناك عرض رسمي للتعاقد مع صلاح، وإذا كان هناك عرض فالرد هو الرفض. مو ليس للبيع».

وأضاف: «من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية، لأنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه من وجهة نظرنا. محمد صلاح لاعب في ليفربول. هل لا يزال صلاح ملتزما مع ليفربول؟ نعم، وبنسبة 100%».