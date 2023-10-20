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محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 05:58 مساء
محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات
مدير الكرة بنادي الاتحاد محمد زعبية ( قناة الوسط)
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أكد مدير الكرة بنادي الاتحاد محمد زعبية سعادته الكبيرة بثقة النادي وإدارته فيه بعد إسناد منصب مدير الكرة إليه، وقال إنه سيبذل قصارى جهده من أجل القيام بواجبه تجاه النادي، موجهًا شكره للنادي ورئيسه على هذه الثقة.

زعبية ورئيس الاتحاد يتفقان على الأهداف المطلوبة
وأضاف محمد زعبية في حديث لقناة «الوسط» أنه اجتمع مع رئيس نادي الاتحاد واتفقا على الأهداف التي ينبغي السعي إلى تحقيقها وعلى رأسها الفوز بالبطولات التي يشارك فيها الاتحاد سواء كانت مسابقة الدوري الليبي الممتاز أو الكأس أو البطولات العربية الأفريقية، معربًا عن أمله في أن يكون الفريق عند حسن ظن الجماهير.

وأشاد زعبية بلاعبي فريق الاتحاد وخاصة اللاعبين الجدد الذين جرى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقال إن انضمامهم لصفوف الاتحاد يعني أنهم من بين أفضل العناصر الموجودة في الملاعب الليبية، وطالب الجماهير بالصبر على الفريق ولاعبيه وتقديم الدعم الكافي لكي يتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة، وفي الوقت نفسه ينبغي على اللاعبين بذل جهد مضاعف لتحقيق طموحات الاتحاد وجماهيره.

وأكد مدير الكرة بنادي الاتحاد أن نادي الاتحاد وفر متطلبات الفريق كافة ما ساعد اللاعبين الجدد على الانسجام بسرعة ضمن صفوف الفريق، وهي أجواء إيجابية للغاية تسود الفريق، ما يشير إلى أن الاتحاد قادر على تحقيق شيء كبير هذا الموسم.

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وأشار محمد زعبية إلى أن المدير الفني لديه وفرة كبيرة في كل المراكز، وهناك ما بين ثلاثة إلى أربعة لاعبين جاهزون في كل مركز الأمر الذي يضع المدرب في حيرة من أمره لاختيار التشكيلة المناسبة لخوض المباريات، لكن هذه الوفرة في اللاعبين أمر إيجابي وفي مصلحة الفريق، خاصة أنهم جميعًا في حالة فنية وبدنية عالية للغاية، بجانب التركيز العالي الذي يسود الفريق ولاعبيه.

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