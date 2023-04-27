عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت عائلة نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني محمد زعبية اليوم الخميس إطلاقه بعد أيام من اختطافه على يد مسلحين منذ الخميس الماضي.

وقالت عائلة اللاعب لـ«بوابة الوسط»، قبل قليل، إن «محمد زعبية في بيته الآن بين أفراد عائلته»، فيما كان شهود عيان قد أكدوا أن محمد جرى خطفه على أيدي مسلحين يتبعون عبدالغني الككلي «غنيوة».

كيف وقع حادث اختطاف محمد زعبية

وفي وقت سابق، روى الشهود إلى «بوابة الوسط» أن واقعة الخطف حدثت عندما كان زعبيه في زيارة صديق له مصاب بطلق ناري، وذلك في مستشفى شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس.

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وأثناء وجود اللاعب داخل المستشفى كانت تتواجد عناصر تبع قوات «غنيوة» حدث تلاسن بينه وبين أحد العناصر التابعين للأخير، وتطورت الملاسنة إلى قدوم عدد من المسلحين يرتدون زيا عسكريا، ثم اعتقلوا زعبيه، واقتادوه بقوة السلاح إلى أحد مقارهم بمنطقة أبوسليم.