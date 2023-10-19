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الشرطة الفرنسية تداهم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 05:33 مساء
الشرطة الفرنسية تداهم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024
مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، اليوم الخميس، أن مباحث الأموال العامة الفرنسية داهمت مقرها أمس الأربعاء، وأوضح مصدر قضائي أن المداهمة التي استهدفت أيضاً شركات تدير الحدث الرياضي العالمي كانت جزءاً من تحقيق مستمر بشأن مزاعم بالمحسوبية.

اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تتعاون مع الشرطة
وقال بيان للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024: «تؤكد اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أن مباحث الأموال العامة زارت مقرها الأربعاء الموافق 18 أكتوبر، وحصلت على المعلومات التي طلبتها كافة، وأن اللجنة تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات»، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

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وقال مصدر قضائي إن المداهمات كانت جزءاً من تحقيق فُتح في شبهات الحصول على منافع والمحسوبية والتدليس في منح الكثير من العقود المتعلقة بأولمبياد باريس 2024.

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