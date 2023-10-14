تأهل ثلاثة منتخبات بينها فرنسا إلى النهائيات بتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

حجزت كل من البرتغال وبلجيكا وفرنسا أولى البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، المقررة إقامتها الصيف المقبل في ألمانيا. وتألق كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب السلوفاكي. كما تألق أيضا مهاجم فرنسا الشاب كيليان مبابي، الذي سجل هدفي الفوز في الشباك الهولندية. وضمنت بلجيكا تأهلها بعد تغلبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين على المنتخب النمساوي.

وواصل المنتخبان البرتغالي والفرنسي مشوارهما المثالي في التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث حقق الأول فوزه السابع تواليا، بينما سجل الثاني فوزه السادس، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجل القائد المخضرم رونالدو ثنائية لبلاده، ليرفع بذلك سجله من الأهداف الدولية مع البرتغال إلى 125 في مباراته الدولية الـ202، وهذه هي المرة الثامنة التي تبلغ فيها البرتغال العرس القاري في تاريخها، وعززت صدارتها للمجموعة برصيد 21 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا.

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وفي المجموعة نفسها، تعادلت أيسلندا مع لوكسمبورغ بهدف لأوري أوسكارسون (23) مقابل هدف لجيرسون رودريغيس (46)، وخسرت ليشتنشتاين أمام البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين، سجلهما عمار رحمانوفيتش (13) وميروسلاف ستيفانوفيتش (41).

مبابي ينفرد بالمركز الرابع كأفضل هدافي فرنسا

وقاد النجم كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا إلى حسم تأهله مبكرا بتسجيله ثنائية الفوز (7 و53) على مضيفه الهولندي 2-1 في أمستردام ضمن منافسات المجموعة الثانية. بذلك، انفرد النجم الفرنسي الشاب بالمركز الرابع على قائمة أفضل هدافي فرنسا عبر التاريخ برصيد 42 هدفا، متفوقا على ميشال بلاتيني (41)، وخلف أنطوان غريزمان (44) وتييري هنري (51) وأوليفييه جيرو (54). بينما قلص شارل بيرخفين النتيجة لهولندا (83).

وقد كرر «الديوك» فوزهم على «الطواحين»، بعدما تغلبوا عليهم برباعية نظيفة ذهابا.

وواصل الفرنسيون عروضهم النارية والمثالية في التصفيات، وحققوا العلامة الكاملة في ست مباريات، ليرفعوا رصيدهم إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، متقدمين على اليونان التي استغلت خسارة المنتخب الهولندي، وانتزعت منه المركز الثاني برصيد 12 نقطة، عقب فوزها على مضيفتها أيرلندا 2-0.

بينما تراجعت هولندا إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط، لكنها لعبت مباراة أقل.

بلجيكا تصل النهائيات للمرة السابعة

وبلغت بلجيكا النهائيات للمرة السابعة في تاريخها عندما حسمت قمتها مع مضيفتها النمسا لمصلحتها 3-2 على ملعب «إرنست هابل شتاديون» في فيينا ضمن المجموعة السادسة. بذلك، حافظت بلجيكا على سجلها خاليا من الخسارة للمباراة الثامنة تواليا، وتحديدا منذ خسارتها أمام المغرب في دور المجموعات بمونديال قطر أواخر العام الماضي.

وحققت أذربيجان فوزها الأول في المجموعة نفسها عندما تغلبت على مضيفتها إستونيا 2-0 في تالين، سجلهما تورال بيراموف (9) ورميل شيداييف (45+4 من ركلة جزاء).

ويعد هذا الفوز الأول لأذربيجان في التصفيات بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، لترفع رصيدها إلى أربع نقاط من خمس مباريات في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير، لتبقى أذربيجان على حظوظها الضئيلة في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية.