  • Alwasat News
Atwasat

تأهل ثلاثة منتخبات بينها فرنسا إلى النهائيات بتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 11:09 صباحا
تأهل ثلاثة منتخبات بينها فرنسا إلى النهائيات بتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم
احتفال لاعبي المنتخب الفرنسي بالهدف الثاني أمام هولندا. (رويترز)
alwasat radio

حجزت كل من البرتغال وبلجيكا وفرنسا أولى البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، المقررة إقامتها الصيف المقبل في ألمانيا. وتألق كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب السلوفاكي. كما تألق أيضا مهاجم فرنسا الشاب كيليان مبابي، الذي سجل هدفي الفوز في الشباك الهولندية. وضمنت بلجيكا تأهلها بعد تغلبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين على المنتخب النمساوي.

وواصل المنتخبان البرتغالي والفرنسي مشوارهما المثالي في التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث حقق الأول فوزه السابع تواليا، بينما سجل الثاني فوزه السادس، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجل القائد المخضرم رونالدو ثنائية لبلاده، ليرفع بذلك سجله من الأهداف الدولية مع البرتغال إلى 125 في مباراته الدولية الـ202، وهذه هي المرة الثامنة التي تبلغ فيها البرتغال العرس القاري في تاريخها، وعززت صدارتها للمجموعة برصيد 21 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا.

-تنافس قوى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا (صور)
مصراتة تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما

وفي المجموعة نفسها، تعادلت أيسلندا مع لوكسمبورغ بهدف لأوري أوسكارسون (23) مقابل هدف لجيرسون رودريغيس (46)، وخسرت ليشتنشتاين أمام البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين، سجلهما عمار رحمانوفيتش (13) وميروسلاف ستيفانوفيتش (41).

مبابي ينفرد بالمركز الرابع كأفضل هدافي فرنسا
وقاد النجم كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا إلى حسم تأهله مبكرا بتسجيله ثنائية الفوز (7 و53) على مضيفه الهولندي 2-1 في أمستردام ضمن منافسات المجموعة الثانية. بذلك، انفرد النجم الفرنسي الشاب بالمركز الرابع على قائمة أفضل هدافي فرنسا عبر التاريخ برصيد 42 هدفا، متفوقا على ميشال بلاتيني (41)، وخلف أنطوان غريزمان (44) وتييري هنري (51) وأوليفييه جيرو (54). بينما قلص شارل بيرخفين النتيجة لهولندا (83).

وقد كرر «الديوك» فوزهم على «الطواحين»، بعدما تغلبوا عليهم برباعية نظيفة ذهابا.

وواصل الفرنسيون عروضهم النارية والمثالية في التصفيات، وحققوا العلامة الكاملة في ست مباريات، ليرفعوا رصيدهم إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، متقدمين على اليونان التي استغلت خسارة المنتخب الهولندي، وانتزعت منه المركز الثاني برصيد 12 نقطة، عقب فوزها على مضيفتها أيرلندا 2-0.
بينما تراجعت هولندا إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط، لكنها لعبت مباراة أقل.

بلجيكا تصل النهائيات للمرة السابعة
وبلغت بلجيكا النهائيات للمرة السابعة في تاريخها عندما حسمت قمتها مع مضيفتها النمسا لمصلحتها 3-2 على ملعب «إرنست هابل شتاديون» في فيينا ضمن المجموعة السادسة. بذلك، حافظت بلجيكا على سجلها خاليا من الخسارة للمباراة الثامنة تواليا، وتحديدا منذ خسارتها أمام المغرب في دور المجموعات بمونديال قطر أواخر العام الماضي.

وحققت أذربيجان فوزها الأول في المجموعة نفسها عندما تغلبت على مضيفتها إستونيا 2-0 في تالين، سجلهما تورال بيراموف (9) ورميل شيداييف (45+4 من ركلة جزاء).
ويعد هذا الفوز الأول لأذربيجان في التصفيات بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، لترفع رصيدها إلى أربع نقاط من خمس مباريات في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير، لتبقى أذربيجان على حظوظها الضئيلة في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط
أرض الميعاد

أرض الميعاد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
برشلونة يرفع راتب جواو فيليكس 10 أضعاف
برشلونة يرفع راتب جواو فيليكس 10 أضعاف
ريال مدريد يحصن نجومه من أطماع الأندية العربية والإنجليزية
ريال مدريد يحصن نجومه من أطماع الأندية العربية والإنجليزية
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المزيد
تأهل ثلاثة منتخبات بينها فرنسا إلى النهائيات بتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم
تأهل ثلاثة منتخبات بينها فرنسا إلى النهائيات بتصفيات أمم ......
مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله للدوري السعودي.. وساوثغيت ينتقد
مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله ......
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022...
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز...
المزيد