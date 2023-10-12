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دروغبا وأوبي ميكيل وماني وحكيمي يشاركون في سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 02:31 مساء
دروغبا وأوبي ميكيل وماني وحكيمي يشاركون في سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية
ساديو ماني خلال إحدى مباريات منتخب السنغال (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مشاركة كل من الإيفواري ديديه دروغبا والنيجيري جون أوبي ميكيل والسنغالي ساديو ماني والمغربي أشرف حكيمي، في مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار اعتبارا من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

«كاف» يجري قرعة كأس الأمم الأفريقية بأبيدجان
وقال «كاف» عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إن هناك أربعة من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين وهم: دروغبا ومانيه وميكيل وحكيمي سيشاركون في مراسم سحب القرعة.

وأضاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن القرعة النهائية ستجرى في حديقة المعارض الجديدة والمذهلة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان اليوم، حيث تصل الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى ذروتها.

وأوضح أن الوفود والمدربين من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة سيحضرون حفل القرعة.

وتشهد القرعة توزيع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أخيرا رؤوس المجموعات والتصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة، حيث جرى تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربعة مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

وضم كل مستوى ستة منتخبات لتوزع القرعة المنتخبات بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

ووضع «كاف» المنتخبات التي ستأتي في رؤوس المجموعات بالمستوى الأول، وهي منتخب كوت ديفوار، ممثل البلد المضيف، والمنتخبات الأعلى ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي: المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر.

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وضم المستوى الثاني منتخبات: نيجيريا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا والكونغو الديمقراطية. بينما يضم المستوى الثالث منتخبات: كاب فيردي «الرأس الأخضر» وزامبيا وجنوب أفريقيا وغينيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا. في حين يضم المستوى الرابع منتخبات: أنغولا وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وغامبيا وتنزانيا.

ولم ينجح المنتخب الليبي في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته بالتصفيات.

وتعاقد اتحاد الكرة أخيرا مع المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش الشهير بـ«ميشو» لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 اعتبارا من نوفمبر المقبل.

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