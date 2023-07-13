المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة.

«فرسان المتوسط» يصطدمون بالكاميرون

وسينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الكاميرون وأنجولا وموريشيوس وإيسواتيني والرأس الأخضر.

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة تصفيات بطولة كأس العالم 2026، على هامش اجتماع جمعيته العمومية العادية التي عقدت، اليوم الخميس، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

واعتمد «كاف» على أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الرابع بين منتخبات قارة أفريقيا.

وشهدت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 توزيع المنتخبات الأفريقية الـ54 على تسع مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، وستُجرى المنافسة في كل مجموعة بنظام دوري من دورين بين جميع منتخبات المجموعة، لتتأهل المنتخبات التسعة المتصدرة في النهاية إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

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وتخوض أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات التسع ملحقا فاصلا لتحديد منتخب آخر من القارة الأفريقية ليخوض الملحق العالمي للمنافسة على مقعد آخر محتمل للقارة في كأس العالم 2026.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، إلا أن منتخب «فرسان المتوسط» يتطلع إلى تقديم الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره البوتسواني في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعدها تقدم المدير الفني لـ«فرسان المتوسط» حمدي بطاو باستقالته من تدريب المنتخب، ولم يجرِ تعيين مدرب بدلا منه لقيادة الفريق.