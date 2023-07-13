  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 06:31 مساء
المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026
مباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا (أرشيفية الإنترنت: حساب اتحاد الكرة الليبي على فيسبوك)
alwasat radio

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة.

«فرسان المتوسط» يصطدمون بالكاميرون
وسينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الكاميرون وأنجولا وموريشيوس وإيسواتيني والرأس الأخضر.

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة تصفيات بطولة كأس العالم 2026، على هامش اجتماع جمعيته العمومية العادية التي عقدت، اليوم الخميس، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

واعتمد «كاف» على أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الرابع بين منتخبات قارة أفريقيا.

وشهدت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 توزيع المنتخبات الأفريقية الـ54 على تسع مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، وستُجرى المنافسة في كل مجموعة بنظام دوري من دورين بين جميع منتخبات المجموعة، لتتأهل المنتخبات التسعة المتصدرة في النهاية إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
المنتخب الوطني في المركز الـ127 في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا».. والأرجنتين في الصدارة

وتخوض أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات التسع ملحقا فاصلا لتحديد منتخب آخر من القارة الأفريقية ليخوض الملحق العالمي للمنافسة على مقعد آخر محتمل للقارة في كأس العالم 2026.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، إلا أن منتخب «فرسان المتوسط» يتطلع إلى تقديم الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره البوتسواني في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعدها تقدم المدير الفني لـ«فرسان المتوسط» حمدي بطاو باستقالته من تدريب المنتخب، ولم يجرِ تعيين مدرب بدلا منه لقيادة الفريق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكام أوروبيون لإدارة مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج
حكام أوروبيون لإدارة مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي ...
عبدالحكيم الشلماني يفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي
عبدالحكيم الشلماني يفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج...
المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
المزيد
تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي 2022 - 2023
تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي 2022 - 2023...
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من ......
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات ......
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي ......
المزيد