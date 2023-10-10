فلامنغو يستعين بـ«تيتي» المدرب الأكثر تقديرا في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي تعيين أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، المدرب السابق لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم بين عامي 2016 و2022، مدرباً جديداً للفريق.

- قلق في ريال مدريد من إصابة فينيسيوس.. وأنشيلوتي: ليست خطيرة

- «مكافأة ولاء» ومليار يورو شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس المنتظر مع ريال مدريد

ووقع تيتي (62 عاماً)، عقداً حتى ديسمبر 2024، ليخلف بذلك في المنصب الأرجنتيني خورخي سامباولي، الذي أقيل في 28 سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة. ولم يوقع «تيتي» لأي جهة منذ مغادرته «السامبا» عقب مونديال قطر 2022، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

تيتي واحد من المدربين الأكثر تقديراً في البرازيل

كما سبق لـ«تيتي»، الذي يعد واحداً من المدربين الأكثر تقديراً في البرازيل، قيادة «الكناري» في مونديال روسيا 2018. لكنه لم ينجح في قيادته بكلتا النسختين للقبه المونديالي السادس، حيث ودع البطولتين من الدور ربع النهائي أمام كل من بلجيكا وكرواتيا على الترتيب.

توج مع كورينثيانز بالدوري البرازيلي في 2011 و2015

وتوج «تيتي» مع البرازيل بكوبا أميركا 2019، وخسر نهائي البطولة القارية في 2021 أمام الأرجنتين على ملعب إستاد «ماراكانا». وعلى مستوى الأندية، سبق له تدريب كورينثيانز الذي توج معه بالدوري البرازيلي مرتين في 2011 و2015، وكأس ليبرتادوريس في 2012، ومونديال الأندية في 2012، وكأس ريكوبا سودأمريكانا في 2013.

أيضا توج «تيتي» بألقاب مع غريميو وإنترناسيونال. وبينما لم يدرب مطلقا أحد أندية أوروبا، سبق له العمل خارج البرازيل في العين والوحدة الإماراتيين.