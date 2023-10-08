مارسيليا يحقق الانتصار الأول تحت قيادة غاتوزو

القاهرة - بوابة الوسط

حقق مارسيليا انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوزو بفوزه الكبير على ضيفه لوهافر 3 - 0 اليوم الأحد، ضمن مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

هدف مارسيليا الأول بـ«النيران الصديقة»

افتتح مارسيليا التسجيل بفضل «النيران الصديقة» عندما تابع القائد المدافع السنغالي أرونا سانغانتي كرة بالخطأ في مرمى فريقه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق إثر تمريرة من الدولي المغربي أمين حارث.

وتلقى لوهافر ضربة موجعة بطرد مدافعه رسول ندياي في الدقيقة 40 بعد ما نال الإنذار الثاني.

وعزز السنغالي إسماعيلا سار تقدم الفريق الجنوبي بالهدف الثالث مستغلًا كرة بالكعب من أوباميانغ.

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تعد هذه هي المباراة الثالثة لمارسيليا تحت قيادة غاتوزو خليفة الإسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه يوم 20 سبتمبر الماضي، حيث خسر الأولى أمام مضيفه موناكو 2 - 3 في الدوري، وسقط في فخ التعادل في الثانية أمام ضيفه برايتون الإنجليزي 2 - 2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.