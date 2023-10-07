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ميلان يخشى مفاجآت جنوى في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 05:12 مساء
ميلان يخشى مفاجآت جنوى في الدوري الإيطالي
مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي (أرشيفية: الإنترنت)
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يخشى فريق ميلان من مفاجآت جنوى، عندما يلتقي الفريقان في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، في المواجهة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وسيخوض ميلان المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 نقطة، خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان، بفارق الأهداف فقط، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويأمل «الروسونيري» في مواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، بعد تغلبه على ضيفه لاتسيو 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وتعادل ميلان مؤخرًا مع فريق بروسيا دورتموند سلبيًا، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل فريق ميلان في تحقيق أول انتصار في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل في المباراة الأولى.

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ويحل فريق ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادل سلبي في الجولتين الأولى والثانية، وتلقى هدفين دون أن يسجل أية أهداف.

وتعادل فريقا ميلان ونيوكاسل سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بإيطاليا في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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