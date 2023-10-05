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أستراليا تزاحم السعودية وتدرس استضافة مونديال 2034

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 03:12 مساء
أستراليا تزاحم السعودية وتدرس استضافة مونديال 2034
جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم (رويترز)
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قال رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، اليوم الخميس، إن بلاده لا تزال تدرس إمكانية التقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم في العام 2034، وذلك على الرغم من إعلان الاتحاد الآسيوي للعبة تأييده لإقامة مونديال 2034 في السعودية.

الاتحاد الآسيوي يدعم السعودية لتنظيم مونديال 2034
وبعد الإعلان أمس الأربعاء، عن إقامة نهائيات مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دول منطقتي آسيا وأوقيانوسيا للتقدم لتنظيم مونديال 2034، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وتضمن إعلان «فيفا» تأكيد إقامة أول ثلاث مباريات من مونديال 2030 في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالاً بمئوية المنافسة.

وبعد الإعلان بدقائق قال الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه ينوي التقدم بطلب لاستضافة مونديال 2034، كما رحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة بالخطوة قائلاً إن كل أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة العربية السعودية.
وسبق لأستراليا التي انضمت إلى الاتحاد الآسيوي للعبة في 2006 أن أعلنت نيتها التقدم لاستضافة النهائيات في 2034، وقال جونسون إن شيئا لم يتغير في موقف بلاده في هذا الصدد.

وأضاف المسؤول الأسترالي في بيان أصدره: «كما قلت سلفا فإن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يبحث إمكانية التقدم لاستضافة كأس العالم للأندية في 2029 ومونديال 2034 أو إحدى البطولتين».

وواصل جونسون: «بعد النجاح الهائل في تنظيم كأس العالم 2022 في قطر وفي تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، فإننا نشعر بحماس وثقة في حصول أسرة كرة القدم في آسيا وأوقيانوسيا على فرصة جديدة لإثبات قدرتها على الترحيب بالعالم وتنظيم بطولات الاتحاد الدولي بأفضل صورة ممكنة».

السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
- مغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030

يذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات استضافة مونديال 2034 هو 31 أكتوبر الجاري.

ولم يسبق لأستراليا أن استضافت نهائيات كأس العالم، حيث جرى استبعادها من أول جولة تصويت خلال المنافسة على استضافة نسخة 2022.

وستقام نهائيات مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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