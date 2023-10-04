المغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، إقامة بطولة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات من هذا المونديال في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.

الملف الثلاثي هو الوحيد لاستضافة مونديال 2030

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة مونديال 2030، وفقا لقناة «الجزيرة».

بدوره، أكد ملك المغرب محمد السادس خبر اختيار ملف المغرب وإسبانيا البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضح ملك المغرب -في بيان صادر عن الديوان الملكي- أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم «يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة».

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وأضاف البيان: «لهذه المناسبة، أعرب الملك عن تهنئته لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا تأكيد التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة».

من جهته، قال رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول»، أليخاندرو دومينغيز، إن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول ثلاث مباريات في مونديال 2030.