لاعبو أستون فيلا يشتكون من جودة قمصانهم

القاهرة - بوابة الوسط

اشتكى لاعبو فريق أستون فيلا لكرة القدم من أن قمصانهم، التي توردها إليهم شركة «كاستور»، تبتل بسرعة كبيرة، وأن ذلك قد يؤثر على أدائهم في بداية الموسم الحالي.

قمصان أستون فيلا تمنع التعرق

ووفقا لما نشرته جريدة «تليغراف» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن العديد من لاعبي الفريق تواصلوا مع الإدارة، وأخبروها بأن قمصانهم تبتل بسرعة كبيرة، وتلتصق بأجسادهم، ومن ثم تمنع التعرق، وتعطي شعورا بالرطوبة، وكل ذلك في غضون عشر دقائق فقط من بدء المباراة.

ويدرك كل من مدرب الفريق أوناي إيمري، ومديري النادي حجم هذه المشكلة، ويعملون حاليا بالفعل مع الشركة البريطانية «كاستور» على إيجاد حل لها، حيث توجد هذه المشكلة في قمصان الفريق الثلاثة، ولكنها تظهر بشكل ملحوظ في القميص الأساسي.

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وقد توصل أستون فيلا، العام الماضي، لاتفاق مع «كاستور» على أن تكون المورد الرئيسي لهم عدة سنوات قادمة. كما أن الشركة البريطانية هي المصنعة لقمصان فريق نيوكاسل يونايتد، الذي قرر التعاقد مع شركة «أديداس» عقب انتهاء عقده مع «كاستور» في نهاية الموسم الحالي.