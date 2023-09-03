ليفربول يفوز على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق ليفربول الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، فوزه الثالث على التوالي، بالانتصار بثلاثية نظيفة على أستون فيلا، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ليفربول ثالث ترتيب فرق المسابقة.

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افتتح دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول التسجيل بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم المصري محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق، وفقًا لوكالة «رويترز».

بهذا الفوز تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط متأخرًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، فيما بقي رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.

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وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح، لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى.