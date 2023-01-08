مدرب أستون فيلا يرغب في ضم المصري محمد النني

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المدرب الإسباني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، أوناي إيمري، اهتمامه باللاعب المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، للانتقال لصفوف فريقه في فترة انتقالات يناير الجارية، في ظل عدم اعتماد المدرب ميكيل أرتيتا عليه.

ولعب الدولي المصري 111 دقيقة فقط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ»، ما دفع أستون فيلا للاهتمام باللاعب المصري، وذلك وفق تقرير نشرته جريدة «ميرور».

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ويسعى «الفيلانس» للظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، مقابل ستة ملايين جنيه إسترليني، لكنهم غير واثقين في إتمام الصفقة؛ إذ يعتقدون أن النادي اللندني قد يتمسك بالنني.

الاستمرار مع أرسنال أو الانتقال لفيلا

ويملك محمد النني عقدًا مع «المدفعجية» حتى يونيو المقبل، مع وجود بند يسمح بتمديد العقد سنة إضافية، لكن أستون فيلا سيحاولون إغراء النني بمركز أساسي، وكذلك العودة للتدرب تحت إمرة المدرب الإسباني، الذي دربه سابقًا في أرسنال.

وشدد مصدر مقرب من النني، على أن اللاعب لا يفكر في تغيير الفريق بنصف الموسم، خاصة وأنه يقترب من حصد لقب الدوري الإنجليزي، مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يثق في إمكانات اللاعب كثيرًا.