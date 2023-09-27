المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المغرب بحق استضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة.

انسحاب الجزائرمن استضافة الكان

وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين اليوم الأربعاء، وفق وكالة فرانس برس.

أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال، بطلة النسخة الأخيرة العام 2021، وبوتسوانا.