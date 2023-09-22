اليوم.. الأهلي والنصر يلتقيان في «كلاسيكو» الدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار الجماهير السعودية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت ليبيا، صوب ملعب «الأول بارك» في الرياض، وذلك لمتابعة «كلاسيكو» النصر والأهلي في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أول اختبار حقيقي للنصر

ويعيش النصر فترة مثالية تحت إشراف مدربه البرتغالي لويس كاسترو، الذي قاده لتجاوز عثرات البداية، بعد الخسارتين أمام الاتفاق ثم التعاون، وحقق الفوز بعد ذلك في أربع مواجهات، إلا أنه لم يخض حتى الآن اختباراً حقيقياً مع فرق المقدمة، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

بينما تبدو مواجهة النصر ضيفه الأهلي بمثابة اختبار ثقة لجاهزية فريق الأهلي، الذي تعرض لهزة فنية كبيرة، تمثلت في خسارته بخماسية أمام الفتح، إلا أن الفريق عاد للتوازن مجدداً، وخرج منتصراً أمام منافس شرس، وهو التعاون، خلال الجولة الماضية.

في حين يواصل النصر رحلة الصعود نحو المقدمة جولة بعد أخرى، إلا أن تعثره في بداية الموسم وضعه بعيداً عن المتصدر. ويملك «الأصفر العاصمي» 12 نقطة في رصيده، ويعدّ ثاني أفضل هجوم في الدوري بعد الهلال.

النصر يدخل اللقاء بعد أيام لم يخلد فيها للراحة، في ظل تعاقب مبارياته، إذ خاض الثلاثاء الماضي لقاءه في دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، وعاد إلى الرياض منتصراً بهدفين دون رد، ليفتح صفحة ملف المواجهة القوية أمام الأهلي.

النصر والأهلي متقاربان

وتبدو الأمور الفنية متقاربة بين فريقي النصر والأهلي، حتى في مشهد الارتباك الدفاعي، إذ استقبلت شباك النصر ستة أهداف مقابل تسعة أهداف سكنت شباك الأهلي. لكن «الأصفر العاصمي» بدأ رحلة التحسُّن بعد قدوم الإسباني لابورت، الذي منح الدفاع شيئاً من التماسك المفقود قبل ذلك.

ويعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، أياماً مثالية مع فريقه. وعلى الرغم من غيابه عن التسجيل في المواجهة الآسيوية، فإن شهية «الدون» التهديفية في الدوري مفتوحة، ويشاركه الأمر نفسه السنغالي ساديو ماني الذي وضع بصمته بقوة مع الفريق.

الأهلي يعتمد على محرز وفيرمينو

أما الأهلي، الذي يتولى قيادته المدرب الألماني ماتياس يايسله، فقد شوّهت جمالية بداية مشواره الخسارة من الفتح بخماسية، إذ كسب الفريق «الأخضر» خمس مباريات، وتعرض لخسارة وحيدة، ويملك في رصيده 13 نقطة.

وعلى الرغم من انتعاش الأهلي بعودة المدافع ديميرال، الذي غاب عن لقاء التعاون بداعي الإيقاف، لحصوله على بطاقة حمراء، فإنه سيفتقد خدمات عبدالباسط هندي الذي تعرض للطرد في مواجهة التعاون الماضية.

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ويأمل الفريق، الذي يحتل المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري، أن يستعيد نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو حاسته التهديفية، إذ سجل ثلاثة أهداف في مواجهة الحزم بالجولة الأولى، وغاب بعد ذلك عن زيارة الشباك.

كما تتجه الأنظار صوب الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، لصناعة الفارق وإرباك دفاعات النصر. ويحضر الإيفواري كيسيه بوصفه أحد أبرز الأسماء القادرة على صناعة الفارق، والفرنسي سانت ماكسيمان الذي يملك مهارات فنية فردية عالية.