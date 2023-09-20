  • Alwasat News
Atwasat

إقالة ستيفان كونتز مدرب منتخب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 08:45 مساء
إقالة ستيفان كونتز مدرب منتخب تركيا
مدرب منتخب تركيا ستيفان كونتز (إكس)
alwasat radio

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة المدرب الألماني ستيفان كونتز من تدريب المنتخب الأول.

إقالة كونتز بعد 20 مباراة
وقال بيان صادر عن الاتحاد التركي إنه، بعد اجتماع تقييمي جرى عقده مع المدرب ستيفان كونتز، توصل مجلس الاتحاد إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بنية طيبة، وفي إطار احترافي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف البيان: «نشكر كونتز على إسهاماته في المنتخب، ونتمنى له النجاح في المستقبل».

وتولى كونتز (60 عاماً) منصب المدير الفني للمنتخب التركي في سبتمبر 2021، وكان عقده سينتهي في يونيو 2024.

ولعب المنتخب التركي تحت قيادته عشرين مباراة، فاز في 12 منها، وخسر خمس مباريات، وتعادل في ثلاث.

تصفيات أمم أوروبا: إنجلترا في ضيافة إيطاليا
المنتخب الهولندي يستعيد خدمات غاكبو ودي ليخت قبل مواجهة جبل طارق

وأفادت تقارير تليفزيونية تركية بأن من بين المرشحين لخلافة كونتز المدرب الإيطالي فينزنزو مونتيلا، الذي سبق له تدريب ميلان وإشبيلية وفيورنتنيا وأضنة التركي.

وبعد خوضها خمس مباريات في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، تحتل تركيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وستواجه كرواتيا في 12 أكتوبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«خَطّمْ على البير وقول صادرة»

«خَطّمْ على البير وقول صادرة»
تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام

تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام
«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض
سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة

سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة
قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي

قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية
فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة

فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
العين الإماراتية تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل
العين الإماراتية تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل
إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم
إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم
توتنهام يكشف مفاجأة بخصوص عقد هاري كين
توتنهام يكشف مفاجأة بخصوص عقد هاري كين
مبابي يعادل رقما مهما لتيري هنري في دوري أبطال أوروبا
مبابي يعادل رقما مهما لتيري هنري في دوري أبطال أوروبا
سولشاير: قرار عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد كان خاطئا
سولشاير: قرار عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد كان خاطئا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. ......
المزيد
بهدف قاتل.. بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا
بهدف قاتل.. بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز على يونيون برلين......
نتفليكس تطرح «برومو» مسلسل بيكهام (فيديو)
نتفليكس تطرح «برومو» مسلسل بيكهام (فيديو)...
إقالة ستيفان كونتز مدرب منتخب تركيا
إقالة ستيفان كونتز مدرب منتخب تركيا...
سولشاير: قرار عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد كان خاطئا
سولشاير: قرار عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد كان خاطئا...
مبابي يعادل رقما مهما لتيري هنري في دوري أبطال أوروبا
مبابي يعادل رقما مهما لتيري هنري في دوري أبطال أوروبا...
المزيد