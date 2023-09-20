إقالة ستيفان كونتز مدرب منتخب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة المدرب الألماني ستيفان كونتز من تدريب المنتخب الأول.

إقالة كونتز بعد 20 مباراة

وقال بيان صادر عن الاتحاد التركي إنه، بعد اجتماع تقييمي جرى عقده مع المدرب ستيفان كونتز، توصل مجلس الاتحاد إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بنية طيبة، وفي إطار احترافي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف البيان: «نشكر كونتز على إسهاماته في المنتخب، ونتمنى له النجاح في المستقبل».

وتولى كونتز (60 عاماً) منصب المدير الفني للمنتخب التركي في سبتمبر 2021، وكان عقده سينتهي في يونيو 2024.

ولعب المنتخب التركي تحت قيادته عشرين مباراة، فاز في 12 منها، وخسر خمس مباريات، وتعادل في ثلاث.

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وأفادت تقارير تليفزيونية تركية بأن من بين المرشحين لخلافة كونتز المدرب الإيطالي فينزنزو مونتيلا، الذي سبق له تدريب ميلان وإشبيلية وفيورنتنيا وأضنة التركي.

وبعد خوضها خمس مباريات في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، تحتل تركيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وستواجه كرواتيا في 12 أكتوبر.