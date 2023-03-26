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المنتخب الهولندي يستعيد خدمات غاكبو ودي ليخت قبل مواجهة جبل طارق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 09:01 مساء
المنتخب الهولندي يستعيد خدمات غاكبو ودي ليخت قبل مواجهة جبل طارق
لاعب المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت من تدريبات المنتخب الهولندي، 25 مارس 2023. (الإنترنت)
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أعلن مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان استعادة لاعبيه كودي غاكبو وماتياس دي ليخت، قبل مواجهة جبل طارق غدًا الإثنين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024.

وغاب اللاعبان إلى جانب بارت فيربروجن وسفين بوتمان وجوي فيرمان عن معسكر «الطواحين» الهولندية بسبب عدوى فيروسية، وفق «سكاي سبورت».

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وقرر مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان استدعاء اللاعبين ريان جرافينبرخ وكييل شيربن وستيفان دي فريج بدلا عنهم، قبل أن يستعيد الثنائي غاكبو ودي ليخت من جديد.

فيما يغيب متوسط ميدان برشلونة الإسباني فرينكي دي يونغ عن منتخب بلاده بعد شعوره بانزعاجات على مستوى العضلة الخلفية، حسب ما أعلنته جريدة «سبورت»، وكذلك لاعب توتنهام الإنجليزي ستيفن بيرجفين للإصابة أيضًا.

خسارة ثقيلة من فرنسا
وتعرض المنتخب الهولندي للخسارة في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد القديم رونالد كومان، العائد لتولي مهمة المنتخب خلفًا لمواطنه لويس فان غال، أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جبل طارق: «عودتهم أمر إيجابي. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهم الظهور في التشكيل الأساسي، أو الجلوس على مقاعد البدلاء».

وأضاف: «سأنتظر لأقرر قبل ساعات من المباراة، وأعتقد أن ماتيس كان أفضل قليلا من كودي. لذلك علينا أن ننتظر ونرى».

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