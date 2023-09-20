فريق مكلارين لـ«فورمولا 1» يمدد عقد بياستري حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات اليوم الأربعاء، تمديد عقد السائق الأسترالي أوسكار بياستري حتى نهاية عام 2026.

بياستري مصدر قوة لمكلارين

تأتي تلك الخطوة بعدما قام البريطاني لاندو نوريس العام الماضي بتمديد عقده مع فريق مكلارين لسباقات «فورمولا 1» حتى نهاية عام 2025، ما يعني أن الفريق البريطاني أصبح لديه الآن تشكيلة مستقرة لسنوات مقبلة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وعقب توقيع العقد، وصف زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين لسباقات سيارات «فورمولا 1»، بياستري بأنه موهبة مذهلة ومصدر قوة للفريق، لذلك من الرائع أن يرتبط الطرفان ببعضهما البعض على المدى الطويل.

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وأكد براون أن أوسكار بياستري أثبت بالفعل قدراته ولعب دورًا فعالًا في التحول الذي شهده فريق مكلارين حتى الآن هذا الموسم من بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1».