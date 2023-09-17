سائق فيراري الإسباني ساينس يحرز جائزة سنغافورة لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

ظفر سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم في «فورمولا 1»، الأحد، محققًا فوزه الثاني في مسيرته.

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وتصدّر ساينس السباق المحموم متقدمًا على البريطانيين سائق ماكلارين لاندو نوريس، وسائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، فيما حل الهولندي حامل اللقب ماكس فيرستابن خامسًا على متن ريد بول، حسب «فرانس برس».

واكتفى الهولندي بتحقيق المركز الحادي عشر فقط، متفوقًا على زميله في فريق ريد بول سيرخيو بيريز الذي احتل المركز الثالث عشر فقط، ففشلا في حجز مكانهما بين العشرة الذين يخوضون التصفيات التأهيلية الثالثة التي يتحدد من خلالها أول المنطلقين في السباق.

ويواجه فيرستابن خطر التعرض لعقوبات عدة بسبب إزعاجه للسائقين على الحلبة وفي ممر المرآب.